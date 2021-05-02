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Новый скандал в Раде: нардеп засветил порносайт во вкладках смартфона - подробности (видео)

Новый скандал в Раде: нардеп засветил порносайт во вкладках смартфона - подробности (видео)
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Верховной Раде один из нардепов засветил на камеры вкладки браузера в своем смартфоне, среди которых нашлась и вкладка одного популярного сайта для взрослых. 

Соответствующее видео было выложено в телеграм-канале "Карточный офис". 

На кадрах не видно лица парламентария, а лишь его руки и телефон, но в канале утверждают, что это нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный. 

Сам Черный позже опроверг эту информацию, заявив, что телефон и руки не его, что порно он не смотрит, а "в жизни хватает треша". После чего призвал удалить пост.

В ответ на это администраторы телеграм-канала предложили нардепу прислать фото своих рук, чтобы подписчики имели возможность сравнить. 

Как сообщалось ранее, недавно в Раде засняли "Слугу народа" Евгения Петруняка, который уже попадался за просмотром материалов эротического характера, заметили за обсуждением не менее важной темы, а именно преимуществ секса без носков

Буквально через два дня, его засняли, когда он пытался расстегнуть платье своей коллеги

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,219

Все по теме:

Верховная Рада, Скандалы, Порнография, ОПЗЖ, Виктор Черный.
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