Новый скандал в Раде: нардеп засветил порносайт во вкладках смартфона - подробности (видео)

В Верховной Раде один из нардепов засветил на камеры вкладки браузера в своем смартфоне, среди которых нашлась и вкладка одного популярного сайта для взрослых.

Соответствующее видео было выложено в телеграм-канале "Карточный офис".

На кадрах не видно лица парламентария, а лишь его руки и телефон, но в канале утверждают, что это нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный.

Сам Черный позже опроверг эту информацию, заявив, что телефон и руки не его, что порно он не смотрит, а "в жизни хватает треша". После чего призвал удалить пост.

В ответ на это администраторы телеграм-канала предложили нардепу прислать фото своих рук, чтобы подписчики имели возможность сравнить.

Как сообщалось ранее, недавно в Раде засняли "Слугу народа" Евгения Петруняка, который уже попадался за просмотром материалов эротического характера, заметили за обсуждением не менее важной темы, а именно преимуществ секса без носков.

Буквально через два дня, его засняли, когда он пытался расстегнуть платье своей коллеги.