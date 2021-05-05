Стало известно о ключевом повороте в деле "Роттердам плюс"

В среду, 5 мая, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова приняла решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам плюс".

Об этом она сообщила в Facebook.

"Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важен и резонансное, что места для процессуальных ошибок нет", - написала она.

В сети тут же стали комментировать решение Венедиктовой.

"Это еще один сигнал от Владимира Зеленского Ринату Ахметову и его бывшему патрону по "Роттердам плюс" Петру Порошенко о предстоящей мучительной деолигархизации, - прокомментировал Сергей Лещенко решение генпрокурора.

Что было до этого

"Роттердам плюс" - методика определения стоимости угля, в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены (ОРЦ) электроэнергии в Украине. Методика применялась в Украине с 1 мая 2016 по 30 июня 2019 года.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Как сообщалось, 18 сентября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда разрешила заочно задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-замначальника отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Бутовского.

14 августа 2019 года Бутовского объявили в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

Как сообщал "Телеграф", в Украине хотят принять закон об олигархах. Основной его целью является деолихархизация государства.