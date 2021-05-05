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В Раду уверенно проходят пять партий, еще две – имеют шансы (инфографика)

В Раду уверенно проходят пять партий, еще две – имеют шансы (инфографика)
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф

Если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине апреля, то 5-процентный проходной барьер уверенно преодолели бы 5 политических партий: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь"

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам всеукраинского опроса "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и обнародованном в среду, 5 мая.

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Электоральная поддержка остальных партий ниже проходного барьера, однако с учетом статистической погрешности в парламент имеют шансы пройти Радикальная партия (4,1%), "Украинский стратегия Гройсмана" (3,9%).

При этом "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко набрала бы 3,7% поддержки избирателей, определившихся со своим выбором, за Партию Шария проголосовали бы 3,4% определившихся, за "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "УДАР" – 2,8%, за "Самопоміч" – 2%, за "Свободу" – 1,8%, за "Голос" – 1,6%, "За майбутне" – 1,4%, за "Нацыональний корпус" – 1,1%.

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"По сравнению с февралем, выросла поддержка партии "Слуга народа" (+ 5,8% среди тех, кто определился с выбором). В меньшей степени, но также прослеживается рост поддержки "Гражданской позиции" (+ 1,9%) и "Національного корпусу" (+ 0,7%). Зато прослеживается снижение рейтинга "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батькивщины" (-3%), "Голоса" (-2,1%). В случае "ЕС" рейтинг не изменился по сравнению с февралем", - отмечают социологи.

Опрос проводился КМИС с 16 по 22 апреля среди 2003 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Как сообщалось, в Украине активно обсуждается возможное создание олигархом Ринатом Ахметовым новой политсилы, так называемой "Партии регионов 2.0". Перспективы подобного проекта оценила для "Телеграфа" аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Опрос, Партии, КМИС, Социология.
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