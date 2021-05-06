Скачать
Четверг, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Почему Путин не отводит войска от границ Украины и причем здесь Байден?
Почему Путин не отводит войска от границ Украины и причем здесь Байден?
Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления
Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления
Украина важна для США: американский дипломат высказался об результатах визита Блинкена в Киев
Украина важна для США: американский дипломат высказался об результатах визита Блинкена в Киев
BlaBlaCar уже не тот: украинец подловил проводника "Укрзалізниці" на мошенничестве
BlaBlaCar уже не тот: украинец подловил проводника "Укрзалізниці" на мошенничестве

Украина важна для США: американский дипломат высказался об результатах визита Блинкена в Киев

Украина важна для США: американский дипломат высказался об результатах визита Блинкена в Киев
Обновлено 23:11 Сегодня Телеграф

Бывший посол США в Украине Джон Гербст, комментируя итоги визита госсекретаря Энтони Блинкена, заявил, что этот приезд говорит о том, что Украина для США является приоритетом.

Об этом пишет "Сегодня".

"Очевидно, что визит не увенчался какими-то специфическими соглашениями или шагами. Но я верю, что это часть процесса, направленного на укрепление близких отношений между Украиной и США", - сказал он.

По его словам, Америка помогает Украине противостоять российской агрессии, а также поддерживает украинские реформы и это является важным моментом.

Итоги визита Блинкена в Украине: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена

Гербст добавил, что встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского обязательно состоится, но когда именно - сказать он не готов.

"Это может случиться в ближайшие месяцы, а может и в следующем году", - решил не уточнять дипломат.

Подробнее о визите Блинкена в Киев, читайте в материале "Телеграфа": Тука о визите Блинкена в Украине: "Надеюсь, Зеленскому вправят мозги".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 228

Все по теме:

Украина, США, Джо Байден, Встречи, Джон Хербст, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У России произошел новый воздушный инцидент с США: первые детали
02 Тука о визите Блинкена в Украину: "Надеюсь, Зеленскому вправят мозги"
03 Не отбрасывает тень и лицо восковой фигуры: последние фото Путина озадачили сеть
04 Когда и как закончится пандемия коронавируса: киевские ученые дали свой ответ
05 Загадочное "двойное самоубийство" в Черкасской области оказалось наполовину убийством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Значительно выше, чем показывает Минздрав: врач рассказал о реальной численности больных коронавирусом в Украине
Значительно выше, чем показывает Минздрав: врач рассказал о реальной численности больных коронавирусом в Украине
Главарь &quot;ДНР&quot; собрался &quot;отжимать&quot; жилье переселенцев: насколько это правда и почему сейчас?
Главарь "ДНР" собрался "отжимать" жилье переселенцев: насколько это правда и почему сейчас?
Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
&quot;Ведет себя с девочками отстраненно&quot;: Розали рассказала о мужчине с &quot;Холостяка&quot;
"Ведет себя с девочками отстраненно": Розали рассказала о мужчине с "Холостяка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь