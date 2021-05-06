Украина важна для США: американский дипломат высказался об результатах визита Блинкена в Киев

Бывший посол США в Украине Джон Гербст, комментируя итоги визита госсекретаря Энтони Блинкена, заявил, что этот приезд говорит о том, что Украина для США является приоритетом.

Об этом пишет "Сегодня".

"Очевидно, что визит не увенчался какими-то специфическими соглашениями или шагами. Но я верю, что это часть процесса, направленного на укрепление близких отношений между Украиной и США", - сказал он.

По его словам, Америка помогает Украине противостоять российской агрессии, а также поддерживает украинские реформы и это является важным моментом.

Гербст добавил, что встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского обязательно состоится, но когда именно - сказать он не готов.

"Это может случиться в ближайшие месяцы, а может и в следующем году", - решил не уточнять дипломат.

Подробнее о визите Блинкена в Киев, читайте в материале "Телеграфа": Тука о визите Блинкена в Украине: "Надеюсь, Зеленскому вправят мозги".