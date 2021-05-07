Пришло время для летального оружия: Кравчук дал прогноз по итогам встречи Зеленского с Блинкеном

Визит главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев показал, что Штаты присоединятся к клубу стран, которые будут продавать Украине летальное оружие.

Такое мнение высказал первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

"Блинкен подтвердил, что и в бюджете, и в других органах власти такие средства предусмотрены, и военно-техническое сотрудничество будет развиваться, и не только с США", - сказал он.

Кравчук напомнил, что подписанием подобных документов о военно-технологическом сотрудничестве завершились визиты Зеленского в Британию и Турцию.

Таким образом времена, когда Украине никто не продавал летальное оружие, закончились, сказал он.

"Теперь мы знаем, что речь идет о любом оружии, летательных аппаратах, противотанковом оружии, все это будет покупаться и продаваться", - сказал Кравчук.

Больше о том, чем завершился визит Блинкена в Киев, читайте в материале "Телеграф": Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена.