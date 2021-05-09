При Трампе было лучше: экс-советник Путина уверен, что визит Блинкена ничего не значит для Украины

Визит главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев не принес пользы для Украины.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" президент Института экономического анализа и бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Министра иностранных дел Украины неоднократно спрашивали: какие результаты визита? Ответ: главное, что визит произошел", - сказал он.

По его убеждению, это может свидетельствовать лишь о том, что других результатов нет.

Он указал, что Киев не смог добиться увеличения объемов военной помощи, как и не удалось достичь прогресса в вопросе о получении ПДЧ в НАТО или статуса главного союзника США вне Альянса.

Затем он отметил то, что при администрации Трампа Украине было выделено 415 миллионов долларов военной помощи, а при Байдене она сократилась до 125 миллионов.

"Трамп сложный человек, но в 2018 году, когда ЧВК Вагнера приближалась к газовому заводу в Сирии, американские войска были применены и ЧВК Вагнера не стало", - сказал Илларионов.

С непредсказуемостью Трампа он связывает и то, что в последние 6 месяцев его правления на линии разграничения на Донбассе был самый низкий уровень напряжения, так как Путин не понимал, какого ответа от него можно было ожидать.

Напомним, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань ранее рассказывал "Телеграфу", чем был так важен визит Блинкена, больше об этом можно прочитать в материале: Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена.