Замену Степанову могут утвердить уже через неделю: названо имя самого вероятного кандидата

Вопрос об отставке министра здравоохранения Украины Максима Степанова может быть вынесен на голосование в Верховной Раде уже на следующей неделе, и пока что самым вероятным кандидатом на этот министерский портфель является замглавы Минздрава - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом рассказали "Телеграфу" несколько собеседников, знакомых с ситуацией.

Как говорят в парламентской фракции "Слуги народа", решение об отставке Степанова будет зависеть и от того, как он "пройдет комитет". Также его хотят заслушать на заседании фракции "Слуги народа", заседание которой, как рассказала "Телеграфу" замглавы фракции Евгения Кравчук, планируется на пятницу, 14 мая. Там же нардепы планируют обсудить вопрос его отставки.

Само же внеочередное заседание Рады должно состояться на следующей пленарной неделе, то есть, с 17 мая.

Одним из вероятных кандидатов на должность главы Минздрава вместо Степанова является главный санврач Ляшко: он уже вовлечен в работу МОЗ и у него не такой высокий антирейтинг, как у действующего министра.

При этом в Офисе президента все же рассматривают возможности назначить кого-то другого, так как с Ляшко у ОП особенная история отношений.

У самого Ляшко в ответ на вопрос о том, предлагали ли ему официально возглавить Минздрав, информацию не опровергли и не подтвердили, ответив, что "пока по этой теме нет комментариев".

"Ляшко сам давно хочет занять эту позицию, но вопрос в том, что за отставку 226 голосов уже насобирается, а вот за его назначение – большой вопрос, так как он же тоже работает в МОЗ, который сейчас все подряд критикуют",- комментирует один из членов монобольшинства не под запись.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа" "Минус Степанов: когда рассмотрят отставку министра здравоохранения и кто сядет в его кресло".