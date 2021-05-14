Кабмин накрыла волна громких отставок: что ждет Степанова, Петрашко и Криклия

В пятницу, 14 мая, стало известно, что министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко ушли в отставку "по собственному желанию". А затем появилась информация, что вслед за ними пост покинет и министр здравоохранения Максим Степанов.

Вопросы отставок теперь будет рассматриваться на съезде фракции "Слуги народа". Он должен состояться в понедельник, 17 мая, о чем ранее сообщал глава фракции Александр Корниенко. Предварительно, тогда же "слуги" рассмотрят и выдвижение новых кандидатов на их места.

После этого соответствующие вопросы будут рассматриваться на заседании Верховной Рады.

Ожидается, что внеочередное заседание назначат на вторник, 18 мая, после того, как нардепы "СН" на фракции заслушают кандидатов.

Как сообщалось ранее, на должность министра инфраструктуры рассматривают главу "Укравтодора" Александра Кубракова, а на пост министра экономики - глава Госналоговой Алексей Любченко.

Что касается нового министра здравоохранения, то в СМИ пишут, что это кресло может занять главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Отметим, что по данным источников "Телеграфа", к отставке министров причастен заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.