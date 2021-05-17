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На видео с громким заявлением Чауса обнаружилась странная деталь

На видео с громким заявлением Чауса обнаружилась странная деталь
15:51 Сегодня Телеграф

Судья Николай Чаус, который недавно завел свой Telegrаm-канал, чтобы рассказать, кто его похитил, попал в скандал с первым роликом, опубликованным в нем.

Об этом пишут "Буквы".

Внимательные журналисты не могли не заметить довольно странные метаданные самого видео.

Так папка, из которой загрузили видео называется "гусь".

Чаус гусь

Само видео монтировали в профессиональной программе видеомонтажа Adobe Premiere Pro, которая установлена на MacBook Apple. Стоит учитывать, что эта программа довольно сложная для освоения и использования, чем другие программы для видео, которые есть на MacBook. Аще всего она используется  для профессионального монтажа.

Также метаданные указывают на то, что ролик был создан в воскресенье, 16 мая, а опубликовали в понедельник - его 17 мая.

Журналисты издания не исключают, что Николаю Чаусу помогали создать это видео, и что это может быть спланированная медиакампания.

Напомним, Чауса в Украине обвиняют в получении взятки размером в 150 тысяч долларов. От наказания ему удалось уйти благодаря судейской неприкосновенности. Пока власти страны решали его судьбу, он смог скрыться в оккупированном Крыму, а затем и вовсе попал в Молдову, где попросил политического убежища. Но уже 3 апреля 2021 года его адвокат Юлиан Балан заявил о похищении. На следующий день в сети появилась информация, что Чауса вывезли в Румынию. Однако, по словам главы МВД Молдовы, похитители судьи смогли покинуть страну через границу с Украиной.

Отметим, что создавать Telegram-каналы и выкладывать информацию о случившемся уже постфактум в последнее время стало довольно популярным. Как сообщал "Телеграф", 9 февраля бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный выложил в своем Telegram-канале, который также создал накануне,  пригрозил украинским властям разоблачением коррупционных схем.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Скандалы, Николай Чаус, Телеграм Канал.
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