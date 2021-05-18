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Решение по аресту Медведчука оспорили: первые детали

Решение по аресту Медведчука оспорили: первые детали
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте Виктора Медведука, народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили в пресс-службе.

При этом не сидит сложа руки и защита Медведчука. В частности, адвокаты олигарха в свою очередь, будут оспаривать решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте Медведчука. Адвокаты уверены, что решение о домашнем аресте отменят уже в ближайшее время.

Отметим, что судья назначил нардепу, которого подозревают в государственной измене, круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года. При этом на данный момент сумма залога составляет ровно 300 миллионов гривен. 

Подробнее о том, что может означать решение суда по Медведуку, читайте в материале "Телеграфа": Медведчука заперли в золотой клетке: что дальше?

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 451

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Суды, Домашний арест, аресты, Виктор Медведук.
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