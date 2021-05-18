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Учитывая военно-политическую обстановку: Зеленский дал ход увеличению бюджета "оборонки"

Учитывая военно-политическую обстановку: Зеленский дал ход увеличению бюджета "оборонки"
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою под указом, вводящим в действие решение СНБО об обязательстве для Кабмина о включении в Бюджетную декларацию на 2022-2024 года расходы на оборону и нацбезопасность в размере не менее 5% от объема ВВП. 

Об этом информирует пресс-служба ОПУ

"Предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5 процентов от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте решения. 

Кроме того, правительству также поручено предусмотреть в декларации право предоставления госгарантий для выполнения долговых обязательств по кредитам резидентов Украины, которые были привлечены по программам по увеличению обороноспособности страны. 

Решение СНБО также возлагает на Кабмин обязанность по обеспечению увеличения объема расходов на нацбезопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства при планировании госбюджета в следующие три года. 

Ответственность за исполнение решения возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу в день публикации.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 14 мая, после заседания СНБО были введены санкции против сотен "воров в законе".

Читайте также в материале "Телеграф": Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кабмин, СНБО, Владимир Зеленский.
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