"Господин президент, почему тарифы на коммуналку не снижены в два раза, как Вы обещали?"

Сегодня в 12:00 на киевском ГП "Антонов" состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал "Телеграфу" о том, какие неудобные вопросы стоило бы задать, готов ли президент отвечать на них, а так же, как Зеленский изменился за год.

По словам Руслана Бортника, у него есть более 20 вопросов к президенту. Вот топ-8 из них, с акцентами на предыдущие обещания Зеленского.

1. Почему Вы обещали не идти на второй срок, а сегодня говорите о том, что идете?

2. Почему тарифы на коммунальные услуги не снижены в два раза или на 50%, как Вы обещали?

3. Почему нардепы – кнопкодавы, прогульщики, коррупционеры, незаконные получатели государственной помощи – не лишаются мандатов?

4. Где мировые судьи и зарплаты военнослужащим на уровне НАТО?

5. Почему ваша команда не занимается сшиванием страны, а продолжает раскольную гуманитарную политику предыдущей власти?

6. Почему не введен налог на выведенный капитал и нулевая декларация?

7. Почему до сих пор эффективно не работает в Украине антимонопольное, антитрастовое законодательство, что реально позволило бы уменьшить влияние олигархов?

8. Почему Вы игнорируете мнение большинства украинцев в вопросах земли и мира?

"Мне кажется, Зеленский не готов откровенно отвечать ни на эти вопросы, ни на другие вопросы общества, экспертной среды. Ему комфортно находиться в теплой ванне, которую создает окружение. Так что вряд ли мы услышим острые вопросы (разве что изначально согласованные), равно как – откровенные ответы", – говорит Бортник.

По словам эксперта, за год Зеленский всё меньше стал походить на сериального Голобородько, за которого, собственно, голосовали украинцы в 2019-м.

"Он всё больше выглядит как Кучма или другие предыдущие президенты. Старается максимально сконцентрировать власть в своих руках, снимая при этом с себя ответственность. Забывая или отказываясь от своих предвыборных обещаний. Становясь классическим украинским президентом", – резюмирует Руслан Бортник.

Ранее "Телеграф" побеседовал с украинскими экономистами и сформулировал основные экономические вопросы к президенту.

Отметим, что дата пресс-конференции Зеленского в этом году совпала с датой пресс-конференции президента в 2020 году. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации.