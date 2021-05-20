Рада назначила новых министров: все подробности

18 мая депутаты проголосовали за отставку руководителей трех министерств: Министерства инфраструктуры Владислава Криклия, Минэкономики Игоря Петрашко, Минздрава Максима Степанова.

Сегодня, 20 мая, Верховная Рада проголосовала за трех новых министров.

Министром инфраструктуры назначили Александра Кубракова. "За" его кандидатуру проголосовали 284 нардепа. Против проголосовали 28 нардепов, воздержались – 49 и не голосовали 23.

Сразу после назначения министр принес присягу члена Кабинета министров.

До этого он с ноября 2019 года возглавлял Укравтодор, хотя прошел в Раду по спискам Слуги народа.

Министер инфраструктуры Александр Кубраков

После перерыва депутаты также назначили первого вице-премьер-министра - министра развития экономики. Им стал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. "За" проголосовали 293 парламентария.

Против были все два нардепа, воздержались – 60, не голосовали – 22.

Глава Минэкономики Алексей Любченко

Ранее депутаты назначили заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Его кандидатуру внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль. За соответствующие решение проголосовали 262 народных депутата из 377, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 17 депутатов, воздержались - 73, не голосовали - 25.

От "Слуги народа" "за" проголосовали 224 депутата, от группы "Партия "За майбутнє"- 15, от группы "Доверие" - 18, от внефракционных - 5.

Перед назначением он выступил перед депутатами. По словам самого Ляшко, в должности главного санврача он принимал сложные непопулярные решения, но он всегда говорил правду.

Глава Минздрава Виктор Ляшко

Кроме того, на посту министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает полностью вакцинировать 5 млн украинцев за летний период. То есть сделать 10 млн прививок. Если не удастся - уйдет в отставку.

Стоит отметить, что Ляшко стал 22-м министром здравоохранения Украины. Кроме того, он стал 4-м главой украинского министерства, которому придется бороться с пандемией COVID-19. За последние несколько лет в Украине уволили 3 министров здравоохранения: Зоряну Скалецкую, Илью Емца и Максима Степанова.