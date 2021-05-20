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Зеленский признал, что на Закарпатье идет паспортизация

Зеленский признал, что на Закарпатье идет паспортизация
14:04 Сегодня Телеграф

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что на Закарпатье идет паспортизация.

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции 20 мая.

"У венгров качественная инфраструктура, а мы ничего не для Закарпатья. Просто ничего не делали. Нет ничего - ни больниц, ни больших предприятий, ни дорог, ни одного горнолыжного курорта, построенных новых реабилитационных центров..., а что там, не такие люди?.., или они не так воевали?.., или воюют за Украину... И все эти люди каждый день видят как в Венгрии все это есть", — сказал президент.

Зеленский отметил, что хочет, чтобы даже венгерские меньшинства на Закарпатье считали себя украинцами.

"Там тоже есть паспортизация и много лет была", — подчеркнул он.

Напомним, что 27 января произошла встреча министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто, во время которой они поговорили о проблемах Закарпатья.

3 марта руководитель правительства Словацкой Республики Игорь Матович пошутил о передаче РФ Закарпатья, но 4 марта извинился перед Украиной за свою неудачную шутку

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Закарпатье, Паспорт, Владимир Зеленский.
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