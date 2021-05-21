Преследуемый СБУ Тарас Козак уже несколько месяцев как улетел в Россию - расследование

Нардеп "ОПЗЖ" Тарас Козак, подозревающийся в госизмене, вылетел в РФ самолетом, который использует олигарх из Беларуси Николай Воробей.

Об этом 21 мая сообщили "Схемы".

В сообщении говорится о воздушном судне "Embraer 650" с номером "ОЕ-ITA", на его борту политик был 24 февраля.

По словам журналистов, самолет развернули, а пассажиров вернули к терминалу, но позже все равно выпустили и он вылетел, сперва в Минск, а позже в Москву.

Примечательно, что с того времени соратник нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука не возвращался в Украину.

Расследователи установили, что "Embraer" постоянно базируется в Минске и его используют семьи Козаки и Медведчука.

Аналитик "Центра противодействия коррупции" Антонина Волкотруб сообщает, что данным самолетом также пользуется беларусский бизнесмен Николай Воробей, являющийся владельцем банка, в который Козак и Медведчук положили свои деньги и депозиты.

Со слов журналиста из Беларуси Олеся Ярошевича, у Воробья также есть активы в энергоотрасли, и копаниях, которые занимаются перевозкой угля РФ. Он в конце 2020 года попал под санкции ЕС.

Журналисты отмечают, что в Украину Воробей иногда приезжает и имеет серьезные бизнес-интересы, в то время как санкции против него пока, так и не ввели.

Напомним, как СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака, который так же как и Виктор Медведчук подозревается в госизмене, после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

13 мая стало известно, что нардеп "ОПЗЖ" Тарас Козак, находится в Беларуси.