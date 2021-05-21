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Апелляция по аресту Медведчука: что решил суд

Апелляция по аресту Медведчука: что решил суд
17:31 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию Офиса генпрокурора на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте Виктора Медведука, народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом можно судить из онлайн трансляции из зала суда.

Среди тех, 20 нардепов, кто захотел взять Медведчука на поруки, оказались Наталья Королевская, Юрий Бойко, Илья Кива, Нестор Шуфрич, Александр Мороз и другие. 

Суд принял решение оставить предыдущее решение о домашнем аресте до 9 июля без изменений и отказал нардепам во взятии Медведчука на поруки. Соответственно, суд отказал в удовлетворении апелляции Офиса генпрокурора.

Напомним, Офис генпрокурора настаивал на мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. В свою очередь, сторона защиты олигарха намеревалась отменить какую-либо меру пресечения в отношении Медведчука.

Отметим, что ранее судья назначил нардепу, которого подозревают в государственной измене, круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Госизмена, Суды, Олигархи, Виктор Медведук, апелляции.
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