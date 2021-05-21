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Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
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Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя

Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
19:42 Сегодня Телеграф

В Верховной Раде Украины в пятницу, 21 мая, приняли постановление направить обращение в Сенат Конгресса США с призывом применить санкции ко всем участникам строительства газопровода РФ "Северный поток-2", включая Nord Stream AG. Эту инициативу, а также то, как минимизировать риски от возможного запуска "Северного потока-2", оценили для "Телеграфа" эксперты.

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей называет решение Рады абсолютно популистическим и не влияющим на реальные события.

"К тому же решение еще и запоздалое – это надо было делать намного раньше, для усиления позиций и помощи переговорщикам от нашей страны, которые давно работали на этом треке. А не тогда, когда до финиша СП-2 осталось несколько месяцев и около сотни километров трубы", – считает Игорь Соловей.

По его мнению, такое голосование – способ прикрыть бездеятельность власти в реальных переговорах.

"А также подмена реальной работы пиаром. И способ уменьшить значение "черной метки", которую США, похоже, послали Зеленскому", – говорит эксперт.

Игорь Соловей уверен: чтобы Запад не оставил Украину наедине с нашими проблемами, включая российскую агрессию, украинская власть должна всячески показывать и доказывать на деле готовность быть частью западной цивилизации.

"Это означает, что Киев должен выполнять свои обещания, данные западным партнерам в части проведения реформ. А также подкреплять единство международной позиции на деле, а не играть в сепаратные переговоры с Москвой", – резюмирует Игорь Соловей.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич сомневается, что подобные обращения могут стать решающим фактором в обсуждении судьбы "Северного потока-2". По его мнению – это политическая демонстрация, декларация. Не более того.

"Можно тысячу раз просить условного доброго дядю в Вашингтоне или ЕС остановить "Северный поток-2", усилить санкции против России, сделать еще что-то. Но если мы не учитываем, не понимаем интересы основных игроков, если мы не анализируем ситуацию, если сами не предлагаем что-то конструктивное, толку не будет, – уверен Игар Тышкевич. – У нас же, к сожалению, значительная часть депутатов и не только не анализируют настроения в тройке, ведущей игры вокруг "Северного потока-2". Речь о Германии, РФ и США".

По словам эксперта, для России построение "Северного потока-2" важно и в геополитическом, и в экономическом, и в имиджевом смыслах. У Германии – явный экономический интерес, а также возможность укрепить позиции как лидера ЕС.

"Что касается США, то у них есть планы и интерес с выходом своего сжиженного газа на европейский рынок, есть планы по сдерживанию России. И в этом смысле "Северный поток-2" Штатам не выгоден. Но у американской администрации есть еще большее желание удержать РФ от того, чтобы те скатилась в орбиту Китая. И есть необходимость искать некие компромиссы с Германией. Особенно на фоне кризиса отношений в НАТО. Получить в Североатлантическом альянсе, кроме Турции, еще одного мощного оппонента в лице Германии – для Белого дома точно нежелательно", – поясняет Игар Тышкевич.

Он считает, что возможным ослаблением санкций против "Северного потока-2" или, по крайней мере, не введением новых, Вашингтон демонстрирует готовность идти на уступки Москве. И ждет, в свою очередь, ответных уступок. Например, по Арктике, где Россия резко нарастила свое присутствие. Возможно, по Украине.

"Но проблема Украины в том, что мы ничего не предлагаем сами, – подчеркивает Игар Тышкевич. – Не заинтересовываем чем-то те же Штаты, Евросоюз. Известно, что Германия делает ставку на развитие водородных технологий. Но за последние три года, когда много говорилось о санкциях против "Северного потока-2", почему мы не говорили ничего о создании совместных германо-украинских рабочих групп по развитию водородных технологий? Почему не было такой инициативы с нашей стороны? Почему мы не предлагаем проектов, предусматривающих совместное использование нашей ГТС? Как сделала та же Россия, заинтересовав европейцев "Северным потоком-2". Почему мы не хотим стать привлекательными, интересными для наших партнеров? Ведь с нашей стороны не было никаких адекватных предложений. Только просьбы и крики о помощи в ракурсе "остановить СП-2!". И, судя по сегодняшнему обращению Рады, ничего не поменялось. Мы призываем, но не предлагаем. А "Северный поток-2" вот-вот будет достроен. И данная ситуация – хороший урок для украинских элит. Очень надеюсь, что депутаты, правительство, их советники сделают необходимые выводы из этой ситуации. И изменят свои подходы. Ведь даже при условии потенциального запуска "Северного потока-2", Украина может быть интересна в смысле зарабатывания денег для глобальных игроков. С обоюдной выгодой".

Напомним, что 20 мая в американском Сенате появился проект закона о санкциях ко всем участникам стройки трубопровода РФ "Северный поток-2".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если США снимут санкции с "Северного потока 2", американский президент Джо Байден проиграет.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Германия, Украина, США, РФ, Северный поток-2.
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