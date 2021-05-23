Зеленский оказался на распутье из-за перспективы второго срока в Украине - политический психолог

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, рассматривает возможность пойти на второй президентский срок, но испытывает ряд сомнений, в том числе из-за дискомфорта, который испытывает от исполнения обязанностей главы государства.

Таким выводом поделилась с "Телеграфом" политический психолог Светлана Чунихина.

"У меня есть четкое ощущение, что перспектива второго срока однозначно рассматривается. Безусловно, окончательного решения по этому поводу еще нет, но это – одна из опций на будущее", - сказала она.

При этом Чунихина считает, что у Зеленского есть на этот счет ряд сомнений.

Во-первых, напоминает психолог, он обещал прийти только на один срок, и это одно из самых ярких обещаний, а следовательно, от него отказаться будет сложнее, чем от других.

"Во-вторых, он испытывает дискомфорт от того, что необходимость исполнять президентские обязанности крадет время, которое он хотел бы посвятить чему-то другому, в том числе семье", - делает вывод из слов Зеленского она.

Таким образом, подытоживает Чунихина, говорить о том, какое решение будет принято, пока рано, потому что тут много "за" и "против".

Полный текст интервью Светланы Чунихиной "Телеграфу" читайте по ссылке: "Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог"