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По следам скандала в Беларуси: в Украине вспомнили о других подобных инцидентах (инфографика)

По следам скандала в Беларуси: в Украине вспомнили о других подобных инцидентах (инфографика)
Обновлено 21:40 Сегодня Телеграф

В мире было еще как минимум четыре случая помимо принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, когда приходилось принудительно сажать самолеты.

Соответствующую инфографику опубликовало "Слово и Дело".

Интересно, что в  одном из них фигурирует белорусская компания "Белавиа". Так, 21 октября 2016 года Украине пришлось вернуть в Киев самолет и вот почему. В тот день  СБУ получила информацию об иностранце и возможной угрозе национальной безопасности. После приземления самолета с рейса сняли гражданина Армении Армена Мартиросяна. Через несколько часов после задержания Мартиросяна отпустили.

По второй версии буквально  через 10 минут после взлета якобы пилотам поступила команда от диспетчера немедленно вернуться в аэропорт. Позже в авиакомпании заявили, что "Украэрорух" пригрозил экипажу поднять истребители, если команда не будет выполнена. Но в СБУ эту информацию опровергли.

Когда еще принудительно сажали самолеты

Также блогер и журналист Денис Казанский указал на то, что в Украине "был свой Протасевич - Павел Гриб". Его в 2017 году арестовали в Гомеле и передали РФ. 

"Никаких санкций против режима Лукашенко за то преступление у нас не было", - напомнил он.

Для справки

Павел Гриб - 22-летний студент из Украины, осужденный в России якобы за подготовку террористического акта в отношении российских детей на школьной линейке в Сочи. Был задержан в Белоруси 24 августа 2017 года. После этого его тайно перевезли в РФ. 7 сентября 2019 года был освобожден в рамках масштабного обмена пленных.

Как сообщал "Телеграф", в аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту "Афины-Вильнюс". На борту находился основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого преследуют в Беларуси. Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 214

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Киев, СБУ, Беларусь, Минск, Ryanair, Игорь Гриб, Роман Протасевич.
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