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ЦИК обжаловала решение Верховного суда относительно непризнания Вирастюка нардепом

ЦИК обжаловала решение Верховного суда относительно непризнания Вирастюка нардепом
Обновлено 21:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение суда относительно итогов довыборов в Верховную Раду на участке №87 (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщается в Фейсбук ЦИК. 

Отмечается, что 19 мая комиссия составила протокол об итогах довыборов, признав Василия Вирастюка нардепом.

Но уже 21 мая кандидат в нардепы  Александр Шевченко обжаловал действия ЦИК. 23 мая Верховный суд частично удовлетворил иск. 

"ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе. В таком случае установления результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" назвали нежелание признавать Вирастюка нардепом "происками политических оппонентов".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ЦИК, Верховный суд, Василий Вирастюк.
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