На брифинге с журналистами в Белом Доме, который состоялся вчера, 25 мая, пресс-секретарь Джен Псаки, отвечая на вопросы представителей СМИ о подробностях предстоящей встречи лидеров стран, подтвердила, что встреча лидера США Джо Байден с Владимиром Путиным запланирована в Женеве 16 июня. Об этом пишет The Washington Post. Президенты двух стран обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку Соединенные Штаты, по словам Джен Псаки, стремятся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией. Ожидается, что политики уделят достаточное количество времени вопросам стратегической стабильности.

Кроме всего прочего, будет затронут вопрос Украины. При этом Соединенные Штаты подчеркивают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В свете недавних событий, планируется обсуждение ситуации в Беларуси.

Пресс-секретарь Белого Дома пояснила, что встречи лидеров проводятся не тогда, когда имеются исключительно хорошие взаимоотношения и полное взаимопонимание. Важнее начинать переговоры, когда есть ряд разногласий, как в случае с российским лидером. Поэтому, заявила Псаки, встреча с президентом Путиным рассматривается не как подарок или награда, а как жизненно важная часть защиты интересов Америки.

Президент Байден встречается с Владимиром Путиным, так как существуют разногласия, заявила Джен Псаки. Это хорошая возможность выразить озабоченность там, где она существует, и перейти к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

CNN публикует статью "Саммит Байдена и Путина состоится в следующем месяце в Швейцарии", в которой говорит о том, что президенты США и России встретятся в июне в Швейцарии.

Как пишет CNN, в своем заявлении Кремль подтверждает намерение российской стороны обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблемы стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Издание отмечает, что долгожданная встреча состоится по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления его в должность.

Известно, что Белый Дом уже направил в Женеву Джейка Салливана - советника по национальной безопасности для встречи со своим российским коллегой, с целью уточнения и обсуждения деталей встречи Байдена и Путина.

В своем обзоре CNN упоминает, что вероятнее всего в ближайшие недели в повестку дня может быть добавлен ряд дополнительных вопросов.

Оглядываясь назад, СМИ напоминает, что прошло ровно три года с тех пор, как Владимир Путин встречался президентом Дональдом Трампом в Хельсинки. Официальные лица заявили, что этот саммит будет сильно отличаться того, что состоялся в июле 2018 года, в ходе которого Трамп встал на сторону Путина и открыто отверг данные американской разведки о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Это будет первая встреча Байдена с Путиным после вступления в должность нового президента США. Но нынешний президент США ранее встречался с российским лидером, когда состоял на должности вице-президента.

Байден первоначально предложил встречу на высшем уровне с президентом России в прошлом месяце во время телефонного разговора, и с тех пор обе стороны работают над окончательной доработкой деталей. Несмотря на ухудшение отношений между двумя странами по таким вопросам, как Украина и вмешательство в выборы, Байден надеется установить четкий канал связи, который позволит избежать ненужных сюрпризов.

Путин, похоже, воспринял это предложение даже после того, как Соединенные Штаты применили новые жесткие санкции в отношении России, среди прочего, за ее роль в массированной кибератаке на правительственные учреждения США.

Во время интервью в марте этого года, Байден называл Путина убийцей, заявив, что российский лидер "заплатит высокую цену" за свои усилия по подрыву выборов в США в 2020 году.

В ответ Кремль отозвал своего посла в США впервые за более чем 20 лет. Путин ответил на критику Байдена сухим пожеланием "крепкого здоровья" и предложением провести теледебаты в прямом эфире.

Но в последнее время наметилась тенденция на улучшение отношений между этими странами. США скорректировали свою позицию в отношении России, сняв санкции даже после отравления и заключения в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального, и взлома SolarWinds.

CNN сообщает, что в начале июня президент Байден должен отправиться в свою первую поездку за границу, стремясь заверить мировых лидеров на саммите G-7 на юго-западе Англии и саммитах НАТО и Европейского союза в Брюсселе в своей приверженности традиционным американским союзам. После встреч в Великобритании и Брюсселе он отправится в Швейцарию.

Интернет-издание Politico пишет, что встреча на высшем уровне пройдет после встреч Байдена с союзниками Америки по НАТО и Европейскому союзу, что даст американскому лидеру возможность выслушать их опасения по поводу России до встречи с самим Путиным.

Тем не менее по словам источника, знакомого с данным вопросом, от саммита в Женеве не ожидается никаких значительных соглашений. Эта встреча - скорее шанс для двух мировых лидеров напрямую высказать свои претензии и посмотреть, какие точки соприкосновения у них могут быть в будущем. Большое значение в повестке дня будут иметь переговоры по контролю над ядерным оружием.

Кремль не давал однозначного ответа на то, согласится ли Путин вообще на эту встречу, но российские СМИ в понедельник, 3 мая, процитировали министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, который сказал, что российский президент склонен согласиться на приглашение Байдена.

"В самом общем плане могу сказать, что, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, мы готовы рассматривать и решать любые вопросы двусторонней повестки дня, а также совместно работать над урегулированием региональных проблем, региональных конфликтов и кризисов", - цитирует Лаврова издание Politico.

Россия и США враждуют по многим направлениям, от кибербезопасности до войны России с Украиной. Известно, что США оказывают всяческую поддержку Украине в ее борьбе за независимость.

Во время встречи Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, состоявшейся недавно, обе стороны обозначили различные области разногласий, но также и согласились, что существуют потенциальные темы для сотрудничества, такие как, например, изменение климата.

Женева является излюбленным местом проведения международных конференций, саммитов и других крупных мероприятий. Отчасти это объясняется историческим решением Швейцарии сохранять нейтралитет в различных конфликтах. Эта страна также не является членом НАТО, военного альянса, который Путин давно рассматривает как потенциальную угрозу, что делает ее для России более приемлемым местом проведения встреч.

В 1985 году в Женеве состоялась первая встреча президента США Рональда Рейгана и лидера Советского Союза Михаила Горбачева. Тогда в центре внимания оказался контроль над вооружениями. Переговоры помогли лидерам стран установить личное взаимопонимание друг с другом.

В 2015 году Женева была одним из городов, где проходили международные переговоры, которые привели к заключению иранской ядерной сделки. Американские и иранские чиновники, правительства которых официально не имеют дипломатических отношений, обсуждали детали в этом швейцарском городе, а также в Вене и других городах в присутствии представителей ряда других стран.

Администрация Байдена рассматривала несколько потенциальных мест для проведения саммита. Среди других претендентов были Вена и Хельсинки, которые также являются излюбленными местами для проведения международных встреч.

Издание Reuters сообщает, что в Женеву уже прибыла передовая миссия США, чтобы начать подготовку к встрече на высшем уровне.

Как писал ранее Reuters, время и место встречи Байдена и Путина остаются пока неясными, хотя, скорее всего, она состоится в Женеве в ближайшие несколько недель.

Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось комментировать слухи, но заявило, что Швейцария будет готова предложить "свои добрые услуги, когда они будут полезны и желательны", - заявила пресс-секретарь министерства.

Aljazeera подтверждает, что советники уже начали подготовку к "запланированной" встрече на высшем уровне. "Достоверные источники" сообщили, что в воскресенье в аэропорту Женевы приземлился необычный грузовой самолет США.

По мнению издания, Администрация Байдена хотела бы провести встречу на высшем уровне с Путиным в третьей стране, в то время как президент США будет встречаться с союзниками по НАТО в Брюсселе.

Последний инцидент несколько ухудшает перспективы отношений между Западом и Россией. Речь идет о белорусском военном истребителе, который перехватил рейс Ryanair между Грецией и Литвой и заставил его приземлиться в Минске, где был арестован находившийся на борту диссидент-журналист. Общеизвестный факт, что Беларусь является союзником Федерации.