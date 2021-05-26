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Встреча Байдена с Путиным утверждена: о чем будут говорить президенты

Встреча Байдена с Путиным утверждена: о чем будут говорить президенты
11:10 Сегодня Телеграф

В Белом доме и Кремле подтвердили 25 мая, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в швейцарской Женеве. Своими ожиданиями от первого очного свидания 46-го главы Белого дома и хозяина Кремля с "Телеграфом" поделился политолог-американист Владислав Фарапонов.

"Тот факт, что встреча длительное время не подтверждалась, а лишь обсуждалась в кулуарах, свидетельствует о том, что не могли договориться о конкретном содержании. Но то, что это будет не просто встреча, а саммит, свидетельствует о возможности подписания неких деклараций, коммюнике. Впрочем, вряд ли они будут предметными", - считает Владислав Фарапонов

По его мнению, повестка дня будет похожа на ту, что обсуждалась 19 мая главами внешнеполитических ведомств - Блинкеным и Лавровым.

"Возможно, разговор будет более жестким, глубоким. Конечно, поднимут региональные вопросы - Ближний Восток, Европа, Украина, Северная Корея. Но стороны далеки от достижений компромисса хотя бы какому-то из этих регионов, - уверен политолог-американист. - Быть может, будет обсуждаться новый договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Нынешний продлили в начале февраля. Но через пять лет он истечет. Возможно, будет обсуждаться то, что придет на смену действующего документа".

Владислав Фарапонов отмечает, что такие встречи - хороший способ для лидеров стран использовать международную повестку для внутренних целей, для укрепления своих позиций.

"Особенно это важно сейчас для Путина - накануне выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Впрочем, Байдену тоже важно показать свою силу избирателям. Он достаточно уделил времени внутренней политике. Теперь американцы ждут от своего президента решительных шагов на внешнеполитической арене, - поясняет эксперт. - Тяжело сейчас определить, у кого более выигрышная позиция. Потому что определенные события на международной арене в какой-то мере установили паритет. И за последнее время ни США, ни РФ не поучаствовали в каком-то масштабном конфузе, чтобы это как-то повлияло на характер или исход встречи".

Как известно, Байден рассчитывал на встречу с Путиным во время своего европейского турне. 11-13 июня он будет на саммите "Большой семерки" в Британии, а затем, 14 июня, отправится в Брюссель на саммит НАТО.

Больше о том, какие сигналы были посланы Кремлю из Белого дома, читайте в материале "Телеграфа": Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт.

О подоплеке и перспективах встречи Байдена с Путиным, в том числе в ракурсе украинского кейса, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

В интервью "Телеграфу" бывший нардеп и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко высказал мнение, что властям Украины стоит предпринимать активные действия, чтобы завершить войну и вернуть оккупированные территории. И не рассчитывать, что заокеанские партнеры будут думать за нас и жить нашими национальными интересами.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Переговоры, РФ, Владимир Путин, Джо Байден.
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