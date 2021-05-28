Россия вызвала "на ковер" украинского дипломата из-за "сожжения Кремля"

26 мая под посольством РФ в Киеве активисты провели акцию в память о погибших на Донбассе военных, в ходе которого был подожжена картонная фигурка, напоминающая Кремль.

В МИД РФ эту акцию осудили, назвав ее "провокационной", а ее участников "представителями украинских организаций радикального националистического толка".

Кроме того, нота протеста была вручена временному поверенному в делах Украины Василию Покотило.

"Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, в РФ потребовали, чтобы подобные акции впредь не повторялись.

Как сообщалось ранее, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск более не может быть площадкой для переговоров.

Это заявление вызвало резкую реакцию в МИД России.