Россия вызвала "на ковер" украинского дипломата из-за "сожжения Кремля"

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Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

26 мая под посольством РФ в Киеве активисты провели акцию в память о погибших на Донбассе военных, в ходе которого был подожжена картонная фигурка, напоминающая Кремль

В МИД РФ эту акцию осудили, назвав ее "провокационной", а ее участников "представителями украинских организаций радикального националистического толка". 

Кроме того, нота протеста была вручена временному поверенному в делах Украины Василию Покотило. 

"Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - сказано в сообщении. 

Кроме того, в РФ потребовали, чтобы подобные акции впредь не повторялись. 

Как сообщалось ранее, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск более не может быть площадкой для переговоров. 

Это заявление вызвало резкую реакцию в МИД России.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, Россия.
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