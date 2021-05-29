Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник
На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник
В Украине открыли Центры массовой вакцинации от коронавируса: на входах образовались очереди (видео)
В Украине открыли Центры массовой вакцинации от коронавируса: на входах образовались очереди (видео)
"Поведение Беларуси - это многоходовая игра Путина": генерал объяснил, как Киев должен реагировать на поступки Лукашенко
"Поведение Беларуси - это многоходовая игра Путина": генерал объяснил, как Киев должен реагировать на поступки Лукашенко
Лето начнется с обильных дождей: синоптики дали прогноз погоды на июнь
Лето начнется с обильных дождей: синоптики дали прогноз погоды на июнь

"Лерочка, бери авансом": ставшей адвокатом партии Шария Лутковской дали совет

"Лерочка, бери авансом": ставшей адвокатом партии Шария Лутковской дали совет
12:14 Сегодня Телеграф

Решение уполномоченного Верховной Рады по правам человека времен беглого экс-президента Виктора Януковича Валерии Лутковской присоединиться к команде адвокатов партии Шария вызвало фурор в сети.

Своим мнением на этот счет пользователи поделились в соцсетях.

В частности блогер и журналист Денис Казанский припомнил высказывания Шария о Лутковской, и предположил, что экс-омбудсмену просто предложили хорошую оплату за услуги.

Казанский о Лутковской

 Казанский о Лутковской

"А я всегда знал, что с ней что-то не так", "А куда ей деваться? На безрыбье и Шарий – рыба", "Деньги не пахнут?" – пишут в комментариях.

Казанский о Лутковской

Не сдержался от обнародования факта по Лутковской и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

Под его постом пользователи также "насыпали" немало комментариев.

Тука о Лутковской

Тука о Лутковской

В сети также дали совет Лутковской.

Тука о Лутковской

Как сообщал "Телеграф", с 3 июня 2019 Лутковская представляла Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В ТКГ она по приказу Зеленского заменила Ирину Геращенко. Зеленский освободил ее с должности 29 января 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

Все по теме:

Валерия Лутковская, Адвокаты, Анатолий Шарий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
02 "Сожрали Наташку": Поклонская покинула ряды партии Путина и пообещала "надеть китель" (видео)
03 Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
04 "Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
05 "Ему финансов не хватит на нее": поклонники шоу "Холостяк" не верят в отношения Михаила Заливако и Анны Богдан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутат партии Зеленского объявил о краже, но в истории всплыла любопытная деталь о квартире, где он живет
Депутат партии Зеленского объявил о краже, но в истории всплыла любопытная деталь о квартире, где он живет
Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг
Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг
Валуев оконфузился поздравлением с Днем пограничника
Валуев оконфузился поздравлением с Днем пограничника
Скандальный концерт Джигана в Одессе организовал ресторатор из России: кто такой Александр Орлов и что о нем известно
Скандальный концерт Джигана в Одессе организовал ресторатор из России: кто такой Александр Орлов и что о нем известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь