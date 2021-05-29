"Лерочка, бери авансом": ставшей адвокатом партии Шария Лутковской дали совет

Решение уполномоченного Верховной Рады по правам человека времен беглого экс-президента Виктора Януковича Валерии Лутковской присоединиться к команде адвокатов партии Шария вызвало фурор в сети.

Своим мнением на этот счет пользователи поделились в соцсетях.

В частности блогер и журналист Денис Казанский припомнил высказывания Шария о Лутковской, и предположил, что экс-омбудсмену просто предложили хорошую оплату за услуги.

"А я всегда знал, что с ней что-то не так", "А куда ей деваться? На безрыбье и Шарий – рыба", "Деньги не пахнут?" – пишут в комментариях.

Не сдержался от обнародования факта по Лутковской и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

Под его постом пользователи также "насыпали" немало комментариев.

В сети также дали совет Лутковской.

Как сообщал "Телеграф", с 3 июня 2019 Лутковская представляла Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В ТКГ она по приказу Зеленского заменила Ирину Геращенко. Зеленский освободил ее с должности 29 января 2020 года.