Оккупанты Крыма вынесли приговор председателю Меджлиса Чубарову

Подконтрольный стране-оккупанту РФ "Верховный суд Крыма" незаконно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 000 рублей РФ и 200 часов исправительных работ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Об этом сообщает во вторник, 1 июня, уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Такой "приговор" Чубарову вынесли за якобы "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 под стенами крымского парламента, когда состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, который стал началом сопротивления российской оккупации.

"Не признаю решение так называемого "Верховного суда Крыма"! Подчеркиваю: с начала этого судилища Рефат Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступа к правосудию и эффективной юридической защите, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека", - написала Денисова.

Украинский омбудсмен отметила, что этот "приговор" стал еще одним свидетельством того, что страна-оккупант продолжает политику преследования и репрессий украинских граждан.

Она призвала международное сообщество отреагировать на эти факты и усилить давление на агрессора, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают в РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, незаконно удерживаемый оккупантами в Крыму украинец Владислав Есипенко рассказал о применении к нему пыток.