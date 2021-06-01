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Вторник, 01.06.2021
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Народная избранница сверкнула необычным украшением в пышном декольте (видео)

Народная избранница сверкнула необычным украшением в пышном декольте (видео)
14:59 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер, которая в помощники себе взяла своего супруга, пришла в Верховную Раду во вторник, 1 июня, в День защиты детей, в привлекательном офисном костюме. Изюминкой образа стало ожерелье на шее нардепки, окаймляющее шикарный бюст.

Соответствующее видео, на котором можно рассмотреть украшение, снял в парламенте фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов.

На кадрах видно, как сидящая в парламенте Буймистер, одета в классический костюм нежно-голубого цвета. При этом наверх она надела майку черного цвета, которая прекрасно подчеркивает красивую грудь нардепки. На шее – бусы, по всей видимости, ручной работы под цвет костюма. При этом не видно низ костюма  - представлен он брюками или юбкой.

Как ранее сообщал "Телеграф", у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая не перестает удивлять своими образами в парламенте, в Верховной Раде появилась конкурентка – народный депутат Анна Скороход.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 418

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Верховная Рада, Видео, Нардепы, Наряды, Людмила Буймистер.
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