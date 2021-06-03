Озвучены первые положения законопроекта Зеленского об олигархах

Стало известно несколько положений нового законопроекта об олигархах, внесенном президентом Владимиром Зеленским в Раду накануне, - они касаются определения и критериев статуса олигарха.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет LB.ua.

"Решение о признании лица, имеющего значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины", - предлагает законопроект.

Примечательно, что у документа есть срок действия в 10 лет.

В то же время председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал ряд критериев, по которым будут определять статус олигарха.

По его словам, статусу "олигарха" будет отвечать тот человек, который будет подходить по 3 из 4 критериев:

участие в политической жизни;

возможность влияния на СМИ;

конечный бенефициарный владелец монополии;

стоимость активов лица превысила 1 млн прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Далее СНБО признает человека олигархом и вносит его в Реестр олигархов.

Лица, которых внесли в тот самый реестр больше не смогут поддерживать политпартии и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Напомним, что ранее в СНБО озвучили количество олигархов в Украине.