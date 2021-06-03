Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду
За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду
Мустафа Джемилев о будущем Крыма: Россия пускает в ход в шантаж и угрозы, хотя участие в Крымской платформе предложили даже ей
Мустафа Джемилев о будущем Крыма: Россия пускает в ход в шантаж и угрозы, хотя участие в Крымской платформе предложили даже ей
Двойной удар: суд заочно арестовал Дубилета-старшего, проигравшего в суде о национализации "ПриватБанка"
Двойной удар: суд заочно арестовал Дубилета-старшего, проигравшего в суде о национализации "ПриватБанка"
В Египте разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших, есть жертвы (фото)
В Египте разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших, есть жертвы (фото)

Озвучены первые положения законопроекта Зеленского об олигархах

Озвучены первые положения законопроекта Зеленского об олигархах
07:34 Сегодня Телеграф

Стало известно несколько положений нового законопроекта об олигархах, внесенном президентом Владимиром Зеленским в Раду накануне, - они касаются определения и критериев статуса олигарха.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет LB.ua.

"Решение о признании лица, имеющего значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины", - предлагает законопроект.

Примечательно, что у документа есть срок действия в 10 лет.

В то же время председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал ряд критериев, по которым будут определять статус олигарха. 

Отношения между Зеленским, Коломойским и Ахметовым ухудшились - первый удар власти пришелся по Медведчуку

По его словам, статусу "олигарха" будет отвечать тот человек, который будет подходить по 3 из 4 критериев:

  • участие в политической жизни;
  • возможность влияния на СМИ;
  • конечный бенефициарный владелец монополии;
  • стоимость активов лица превысила 1 млн прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Далее СНБО признает человека олигархом и вносит его в Реестр олигархов.

Лица, которых внесли в тот самый реестр больше не смогут поддерживать политпартии и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Напомним, что ранее в СНБО озвучили количество олигархов в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 232

Все по теме:

Украина, Олигарх.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
02 Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
03 Суд Киева арестовал имущество Шария: первые подробности
04 "Государством так же руководит": признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
05 Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза
Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза
&quot;Государством так же руководит&quot;: признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
"Государством так же руководит": признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
&quot;Око за око, зуб за зуб&quot;: в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
"Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
Какой праздник 3 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 3 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь