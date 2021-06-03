Озвучены первые положения законопроекта Зеленского об олигархах

Стало известно несколько положений нового законопроекта об олигархах, внесенном президентом Владимиром Зеленским в Раду накануне, - они касаются определения и критериев статуса олигарха.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет LB.ua.
"Решение о признании лица, имеющего значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины", - предлагает законопроект.
Примечательно, что у документа есть срок действия в 10 лет.
В то же время председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал ряд критериев, по которым будут определять статус олигарха.
По его словам, статусу "олигарха" будет отвечать тот человек, который будет подходить по 3 из 4 критериев:
Далее СНБО признает человека олигархом и вносит его в Реестр олигархов.
Лица, которых внесли в тот самый реестр больше не смогут поддерживать политпартии и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Напомним, что ранее в СНБО озвучили количество олигархов в Украине.