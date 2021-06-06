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Украинцев озадачили шашлыки Зеленского с журналистами (фото)

Украинцев озадачили шашлыки Зеленского с журналистами (фото)
11:54 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: twitter.com/Zelenskyy

В воскресенье, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех работников СМИ с профессиональным праздником и провел неформальную встречу с журналистами.

Глава государства с известными журналистами страны выбрался на отдых на природу и жарил шашлыки.

Фото отдыха и поздравления президент опубликовал на своей странице в Тwitter.

"Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости - такие украинские журналисты. И прежде всего это люди, которые мечтают и хотят перемен. И главная мечта, которая объединяет и журналистов, и Президента - сделать Украину лучше. Пусть она осуществится!", - подписал публикацию Зеленский.

На фото видно, что собралась немалая компания. Среди гостей можно заметить Дмитрия Гордона, Алесю Бацман, Савика Шустера, журналистку "Телеграфа" Юлию Забелину и других известных работников сферы. 

Зеленский пожарил шашлыки с журналистами 6.06.2021

Зеленский пожарил шашлыки с журналистами 6.06.2021

Зеленский пожарил шашлыки с журналистами 6.06.2021

Зеленский отметил, что жарили шашлыки они самостоятельно. На фото видно, что мясо готовили на больших мангалах.

В Telegram-канале Ssternenko отметили, что среди гостей оказался выступавший на росТВ Василий Голованов, а также преданная Медведчуку Наталья Влащенко, которое долгое время (как и Голованов) работала на его телеканале.

Зеленский пожарил шашлыки с журналистами 6.06.2021

Василий Голованов на шашлыках у президента Зеленского

Зеленский пожарил шашлыки с журналистами 6.06.2021

Наталья Влащенко на шашлыках у президента Зеленского

Украинцы сразу же начали обсуждать празднование и вспомнили четвертого президента Украины Виктора Януковича, который приглашал журналистов на неформальные встречи.

Событие прокомментировал и Роман Кравец: "Так все быстро меняется. Еще в прошлом году Владимир Зеленский публично предлагал мне выбрать любую должность в ОПУ. А сегодня и на off record не зовет".

Также пользователи задаются вопросом, где настоящие журналисты и почему не позвали Михаила Ткача:

 Зеленский пожарил шашлыки с журналистами 6.06.2021

Зеленский пожарил шашлыки с журналистами 6.06.2021

Следует отметить, что проводить такие встречи с журналистами перед их профессиональным праздником у Зеленского стало уже традицией. В прошлом году в этот день Зеленский покатался с журналистами на велосипедах. 6 июня 2020 года президент встретился с представителями СМИ в резиденции Залесье.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 3,144

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Журналисты, Владимир Зеленский, Шашлыки, 6 июня, День журналистов.
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