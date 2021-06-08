У Зеленского объяснили, почему США не сдадут Украину в объятия Путину

По итогам встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина ожидать "сдачи" Украины не нужно, более того, есть шанс на достижение договоренности о расширении переговорного формата по урегулированию ситуации на Донбассе, а также на отказ РФ от открытого применения вооружения против Украины.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

По его словам, Путин "чисто чекистским методом" уже достиг желаемого – встречи с Байденом: "Не забываем, что творилось на наших границах, когда Путин пугал страшным вторжением ... Одной головой из двуглавого орла он утверждает, что вторжение и не готовилось, а второй он требует плату за то, что оно не состоялось. И он получил это – встречу с Байденом", - сказал Арестович.

По его словам, согласие Байдена на встречу стало передышкой для Украины и Европы в случае возможного начала боевых действий. ъ

При этом Арестович выразил уверенность, что США не будут жертвовать судьбой Украины на встрече с президентом РФ.

По словам советника главы ОП, Байден не может пойти на шантаж России в отношении Украины, потому что центр американских и мировых интересов лежит уже не в Европе, а в азиатско-тихоокеанском регионе: "Если он сдаст Путину Украину, то чего стоят гарантии в Азии для других союзников?".

При этом, по словам спикера украинской делегации в ТКГ, для Украины самым плохим вариантом может быть то, что Байден скажет, что он поддерживает Минские соглашения и необходимость их выполнения, в которых "процент эффективности – нулевой".

"А вот если он согласится на расширение формата, получит стопроцентные гарантии от Путина отказа России от открытого применения вооружения против Украины, то это будет большим успехом. Тут вопрос в другом, что нас интересует поддержка военно-техническая и политическая безопасность. Я думаю, мы все это получим. Сдачи Украины точно не будет", - подчеркнул Арестович.

Читайте полное интервью Арестовича "Телеграфу": "Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину"