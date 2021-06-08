СБУ устроила обыски у основателей "Партии Шария": что нашли (фото)

После того как Печерский суд Киева 2 июня арестовал имущество блогера Анатолия Шария, СБУ провела обыски у основателей Партии Шария.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Обыски сотрудники СБУ проводили по адресам фактического проживания двух фигурантов - в Киеве и в Бучанском районе Киевской области.

Во время обысков удалось изъять компьютерную технику, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты.

Также обыски состоялись и в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.

По данным следствия, указанные люди распространяли агитационные материалы, направленные на изменения границ Украины и нарушение конституционного порядка.

Как сообщал "Телеграф", Литва аннулировала статус беженца Анатолия Шария и объявила персоной нон-грата. Сам Шарий посчитал это событие "чрезвычайно фантастическим".