СБУ устроила обыски у основателей "Партии Шария": что нашли (фото)

После того как Печерский суд Киева 2 июня арестовал имущество блогера Анатолия Шария, СБУ провела обыски у основателей Партии Шария.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Обыски сотрудники СБУ проводили по адресам фактического проживания двух фигурантов - в Киеве и в Бучанском районе Киевской области.
Во время обысков удалось изъять компьютерную технику, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты.
Также обыски состоялись и в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.
По данным следствия, указанные люди распространяли агитационные материалы, направленные на изменения границ Украины и нарушение конституционного порядка.
Как сообщал "Телеграф", Литва аннулировала статус беженца Анатолия Шария и объявила персоной нон-грата. Сам Шарий посчитал это событие "чрезвычайно фантастическим".