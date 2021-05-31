"Мне лестно": Шарий упомянул Зеленского, комментируя потерю статуса беженца в Литве

Пророссийский блогер Анатолий Шарий отреагировал на новости о том, что Литва аннулировала его статус беженца и объявила персоной нон-грата.

Как сообщает "Сегодня", Шарий считает это событие "чрезвычайно фантастическим".

По его мнению, это связано со встречей президентов Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским.

"В любом случае, мне лестно, если мой вопрос решается на уровне глав таких сильных государств", - сказал Шарий.

При этом блогер убежден, что для объявления персоной нон-грата в Литве, он должен представлять угрозу для самой Литвы. В противном случае, говорит Шарий, это будет нарушением Женевской конвенции.

"Литва таким образом может попасть в серьезный международный скандал", - считает он.

Как сообщалось ранее, 16 февраля этого года СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан.

2 марта суд дал разрешение на его арест, а в СБУ тем временем заявили об обнаружении факта внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария".

28 мая стало известно, что к команде адвокатов "Партии Шария" присоединилась бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.