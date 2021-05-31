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"Мне лестно": Шарий упомянул Зеленского, комментируя потерю статуса беженца в Литве

"Мне лестно": Шарий упомянул Зеленского, комментируя потерю статуса беженца в Литве
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Пророссийский блогер Анатолий Шарий отреагировал на новости о том, что Литва аннулировала его статус беженца и объявила персоной нон-грата. 

Как сообщает "Сегодня", Шарий считает это событие "чрезвычайно фантастическим".

По его мнению, это связано со встречей президентов Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским. 

"В любом случае, мне лестно, если мой вопрос решается на уровне глав таких сильных государств", - сказал Шарий. 

При этом блогер убежден, что для объявления персоной нон-грата в Литве, он должен представлять угрозу для самой Литвы. В противном случае, говорит Шарий, это будет нарушением Женевской конвенции. 

"Литва таким образом может попасть в серьезный международный скандал", - считает он. 

Как сообщалось ранее, 16 февраля этого года СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан. 

2 марта суд дал разрешение на его арест, а в СБУ тем временем заявили об обнаружении факта внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария".

28 мая стало известно, что к команде адвокатов "Партии Шария" присоединилась бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Литва, Владимир Путин, Джо Байден, Анатолий Шарий.
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