Суд Киева арестовал имущество Шария: первые подробности

Печерский суд Киева в среду, 2 июня, наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария.

Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Власти Украины сделали шаг вперед в борьбе с российской пропагандой против нашей страны", - написал он.

По словам Бутусова, арест наложен на следующие имущественные объекты, принадлежащие блогеру:

Вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragonа

Недвижимость по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona

Банковские счета в испанском "Caixabank"

Банковский счет в российском "Raiffeisen Bank"

Банковский счет в "East-West United Bank S.A."

"Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в "Hsbc Bank Canada", - добавил журналист.

Как сообщал Телеграф, Литва аннулировала разыскиваемому в Украине блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его persona non grata.