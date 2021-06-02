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Среда, 02.06.2021
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Суд Киева арестовал имущество Шария: первые подробности

Суд Киева арестовал имущество Шария: первые подробности
Обновлено 19:12 Сегодня Телеграф

Печерский суд Киева в среду, 2 июня, наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария.

Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Власти Украины сделали шаг вперед в борьбе с российской пропагандой против нашей страны", - написал он.

Экс-уполномоченная Рады по правам человека стала адвокатом партии Шария

По словам Бутусова, арест наложен на следующие имущественные объекты, принадлежащие блогеру:

  • Вилла в Испании по адресу  Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragonа
  • Недвижимость  по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona
  • Банковские счета  в испанском "Caixabank"
  • Банковский счет в  российском "Raiffeisen Bank"
  • Банковский счет в "East-West United Bank S.A."

"Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну  в "Hsbc Bank Canada", - добавил журналист.

Как сообщал Телеграф, Литва аннулировала  разыскиваемому в Украине блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его persona non grata.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 213

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Печерский суд, Суды, Анатолий Шарий, аресты, Арест имущества.
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