Суд Киева арестовал имущество Шария: первые подробности

Печерский суд Киева в среду, 2 июня, наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария.
Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
"Власти Украины сделали шаг вперед в борьбе с российской пропагандой против нашей страны", - написал он.
По словам Бутусова, арест наложен на следующие имущественные объекты, принадлежащие блогеру:
"Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в "Hsbc Bank Canada", - добавил журналист.
Как сообщал Телеграф, Литва аннулировала разыскиваемому в Украине блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его persona non grata.