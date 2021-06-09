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Нужны действия: Украине дали сигнал накануне встречи Зеленского с Байденом

Нужны действия: Украине дали сигнал накануне встречи Зеленского с Байденом
08:04 Сегодня Телеграф

В США хотят увидеть результаты борьбы с коррупцией и реформу в корпоративном управлении в Украине до встречи президента Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Об этом 8 июня сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в Комитете Сената США.

По его словам, нынче Украина столкнулась с агрессией по двум направлениям: с одной стороны - РФ, а с другой - коррупционные силы, которые мешают ей построить демократию. Украинцам нужно достичь прогресса в ряде сфер, чтобы иметь независимую судебную систему, которая будет функционировать, иметь независимый надзор на госпредприятиях и также ряд законов против коррупции.

В Белом доме не ждут значительных результатов от встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным

По мнению Блинкена, принятие законов по борьбе с коррупцией - хороший шаг, однако этого мало, поскольку их нужно воплотить в жизнь. В США должны увидеть, как причастные к коррупции люди действительно были привлечены к ответственности.

Напомним, как президента США во время телефонного разговора 7 июня пригласил президента Украины посетить США в июле.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Джо Байден, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен.
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