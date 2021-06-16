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"Байден уже проворачивал подобный трюк с Путиным": психолог о рукопожатии президентов РФ и США в Женеве

"Байден уже проворачивал подобный трюк с Путиным": психолог о рукопожатии президентов РФ и США в Женеве
18:16 Сегодня Телеграф

К переговорам президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве приковано внимание мировой общественности. Резонанс вызывает едва ли не каждая деталь. Так, в сети активно обсуждают первое рукопожатие президентов. Политический психолог Светлана Чунихина рассказала изданию "Телеграф", кто из лидеров при приветствии проявил доминирующую позицию.

Как отметила эксперт, рукопожатие было инициировано американским президентом. Именно он первым развернул корпус в направлении Владимира Путина, вытянул руку и сделал первый шаг.

"Тем самым Джо Байден вынудил своего партнера стремительно броситься ему навстречу с вытянутой рукой, - считает Чунихина. - Байден уже проворачивал подобный трюк с Путиным в 2011 году. Тогда российскому лидеру пришлось буквально бежать несколько метров, чтобы пожать Байдену руку, пока тот стоял с невозмутимым видом".

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По словам психолога, первое рукопожатие на саммитах такого уровня выполняет функцию мини-поединка, по итогам которого определяются роли участников: кто доминирует, а кто вынужден подчиниться.

"Обычно выигрывает тот, кто инициирует взаимодействие, но делает меньше движений и менее экспрессивен в своих невербальных проявлениях. В данном случае это Байден", - резюмировала психолог Светлана Чунихина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким проанализировал начало переговоров американского и российского лидеров. По его мнению, Байден продемонстрировал нерешительность, тогда как Путин был тороплив и подавал сигналы подчинения.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Владимир Путин, Джо Байден, Рукопожатие, Светлана Чунихина, переговоры Путина и Байдена.
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