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Ермак до сих пор не усвоил, что в Украине нет вице-премьера: у Байдена красиво осадили главу ОП

Ермак до сих пор не усвоил, что в Украине нет вице-премьера: у Байдена красиво осадили главу ОП
22:50 Ср, 16 Июнь 2021 Телеграф УП

Главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку в понедельник, 14 июня, не удалось пообщаться по телефону с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, поскольку в Белом доме не считают, что руководитель патронатной службы украинского президента равен по должности вице-президенту или другому высокопоставленному чиновнику.

Об этом пишет в среду, 16 июня, украинское интернет-издание "ZN.UA" со ссылкой на собственные источники.

"… в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Ермаком, позднее предложив связать его с чиновником более низкого ранга – директором по вопросам Европы Совета национальной безопасности Амандой Слот", - говорится в заметке.

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Однако здесь уже от разговора отказался сам Ермак, распорядившись перевести звонок на одного из его заместителей.

"По свидетельству наших источников, подобное поведение Ермака весьма неприятно удивило американскую сторону", - пишет издание.

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Комментируя эту информацию, украинский политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в соцсети Facebook отметил несоответствие амбиций Ермака и занимаемой им должности.

"Ермак до сих пор не усвоил, что поста вице-президента в Украине пока нет, а его роль - перекладывать скрепки на столе Зеленского", - написал Березовец.

Как сообщалось, журналисты выяснили, что близкое окружение президента Украины Владимира Зеленского, включая Ермака, и некоторые нардепы ездят на несуществующих номерах.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, Скандал, Разговор, Андрей Ермак, Джейк Салливан.
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