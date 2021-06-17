Никаких подарков не было: Кравчук расставил все точки над "і" в вопросе, чей Крым (видео)

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как Крым был передан Украине и во сколько обошлось его обустройство для украинского бюджета.

Об этом он рассказал в эфире программы "Ходят слухи", запись которой обнародована в YouTube-канале передачи в четверг, 17 июня.

Отвечая на вопрос, откуда берутся высказывания о том, что "Хрущев подарил Крым", Кравчук ответил: "Это потому, что люди не читали реальных документов".

По его словам, Хрущев приехал в Крым в начале 1954 года. "Они приехали в Крым. Их встретила масса людей с просьбой забрать их с Крыма – это были люди, переселенные из России из разных областей. Они плакали, просили их забрать, потому что они не умеют вести хозяйство в Крыму, там другие условия, нежели в Курской или Воронежской областях, совершенно не соответствуют (привычным им – ред.)", - рассказал политик.

По его словам, сразу же после этого Хрущев поехал в Киев и заехал к первому секретарю ЦК Компартии Украины Алексею Кириченко и сказал, что Украина должна взять себе Крым. На это Кириченко ответил, что у них уже сверстаны все планы, и УССР не может этого сделать.

После этого было принято решение Президиума ЦК КПСС о том, чтобы передать Крым Украине.

"Но это ж закрытое решение. Было поручение Верховному совету Российской Федерации (РСФСР – ред.) и Верховному совету Украины (УССР – ред.) принять соответствующие решения. Верховный совет Российской Федерации принял решение передать Крым Украине, а Верховный совет Украины принял решение принять Крым в Украину", - рассказал Кравчук.

"То есть никакого не было подарка, были соответствующие решения, и по тем временам эти решения были внутренне законными. На таких решениях держалась вся система управления страной… Такие решения были приняты и никаких подарков не было, Украина даже возражала, чтобы принимать Крым, потому что она знала, какие тяжелые времена ждут. Это ж не просто приняли богатую какую-то территорию: надо было обустраивать, надо было проводить канал, тогда повели воду в Крым", - подчеркнул он.

Кравчук напомнил, что именно после этого Украина затратила средства на строительство канала, строительство троллейбусных линий, дорог,инфраструктуры в Крыму.

"Это колоссальные деньги! Когда я еще был президентом, мне докладывали, что это стоило Украине более 105 миллиардов долларов. Это ж из украинского бюджета, и каждый год принималось решение об обеспечении Крыма продуктами питания, потому что туристов было много, отдыхающих было много. Это была колоссальная забота! Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы! Не было доходов, наоборот, это была затратная территория, и Украина справлялась с этими задачами", - подчеркнул первый президент Украины.

При этом он отметил, что сейчас Крым аннексирован Россией, и она хочет превратить Крым в военную базу. "Потому что не хватает ума и возможностей для того, чтобы поднять Крым, это не все так просто, это сложный, очень сложный вопрос", - резюмировал Кравчук.

Начало с 30:30:

Как сообщалось, ранее у Зеленского назвали условие подачи воды в оккупированный Россией Крым.