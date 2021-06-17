Кравчук на русском обратился к агрессору: "Кто попытается подчинить Украину, сам погибнет"

Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что договориться с Россией можно только на ее "языке", который она понимает – на языке силы.

Об этом он рассказал в эфире программы "Ходят слухи", запись которой обнародована в YouTube-канале передачи в четверг, 17 июня.

"Россия знает только один путь обсуждения вопроса – когда ее нужно давить. Она сама всех давит, она не понимает, что такое обсуждение, что такое переговоры на демократических принципах, она понимает силу", - выразил убеждение Кравчук.

Он выразил мнение, что если цивилизованный, демократический мир и прежде всего США и Европа буду применять в России такие методы давления, как санкции, разные политико-дипломатические формы давления, исключая военные, тогда Россия тоже поймет, что иного пути, кроме демократического, нет, и по другому посмотрит на Донбасс и на Украину – "откажется от несбыточных намерений подчинить себе Украину".

"Я, используя в том числе и наш разговор, хочу сказать: это несбыточное желание. Украину подчинить нельзя: тот, кто попытается подчинить Украину, сам погибнет", - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что если Россия пойдет в наступление и где-то оккупирует Украину, "удержать эту оккупацию такого большого государства, как Украина, и такого свободолюбивого народа, как украинский – это невозможно".

"Россия не сможет этого сделать, она развалится на куски. Я абсолютно убежден в этом", - подчеркнул Кравчук.

Как сообщалось, Кравчук расставил все точки над "і" в вопросе, чей Крым.