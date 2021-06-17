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Байден на переговорах с Путиным четко соблюдал важный принцип по Украине: подробности

Байден на переговорах с Путиным четко соблюдал важный принцип по Украине: подробности
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая подробно проинформировала его о содержании и результатах переговоров американской и российской сторон во главе с президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве в среду, 16 июня.

Об этом сообщает в четверг вечером пресс-служба МИД Украины.

"Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу "никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", - говорится в сообщении.

Также дипломат США рассказала, что в ходе переговоров президент США четко и твердо заявил президенту России о крепкой поддержке Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, "которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой".

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Помимо этого собеседники обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и "отметили обоюдную настроенность сделать его максимально содержательным и результативным".

Как сообщалось, президент США Джо Байден Путиным в Женеве заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США, а также рассказал, как видит ситуацию с минскими соглашениями.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 368

Все по теме:

Украина, США, Россия, Владимир Путин, Виктория Нуланд, Джо Байден, Дмитрий Кулеба.
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