Журналисты узнали о "тайном" визите Новинского в Офис президента: зачем он туда приезжал (видео)

Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский в конце мая непублично посещал Офис президента Украины, для чего ему пришлось воспользоваться автомобилем с номерными знаками, которые закреплены за другим авто,

Об этом сообщают в своем расследовании журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Так, их съемочная группа зафиксировала, как 27 мая из-за ворота с территории Офиса президента выехал автомобиль "Toyota Camry" и подъехал к бронированному автомобилю "Mercedes", который ждал на Банковой в сопровождении охраны.

Этот Mercedes зарегистрирован на компанию Новинского.

"Речь идет о воротах в здание Государственного управления делами, но если кто-то непублично захочет посетить главный офис страны, то он может воспользоваться этим тайным заездом", - поясняют журналисты.

"Схемы" зафиксировали, как из "Toyota" вышел Новинский с охранником и пересел в "Mercedes", после чего обе машины покинули Банковую.

При этом журналисты отмечают, что "Toyota" была с оперативными номерными знаками (так называемые знаки прикрытия). В реестре автотранспортных средств они закреплены за другой машиной (марки "Honda"), поэтому установить настоящего владельца невозможно.

В ответ на соответствующий запрос в пресс-службе Офиса президента подтвердили, что в тот вечер Новинский приезжал на Банковую, и сообщили, что он встретился с советником главы ОП Михаилом Подоляком.

"Встреча состоялась в рамках процесса уточнения коммуникационной стратегии по межконфессиональному диалогу и возможных контактов представителей государства с представителями Церквей и, в частности, Украинской православной церкви (речь идет об УПЦ Московского патриархата - ред.). Этот процесс происходит, в том числе, и на основе общения с различными представителями государственных органов, парламента, общественности и, собственно, церковных общин. Также обсуждались вопросы возможностей более полного удовлетворения духовных потребностей общества, влияния уровня удовлетворения таких потребностей на оценку качества жизни различными группами населения, подходы к информационному обеспечению", - говорится в ответе.

На вопрос об использовании специального транспорта с номерами прикрытия для выезда Новинского в Офисе президента отметили, что "такими данными" не обладают.

Сам Новинский в комментарии подтвердил встречу на Банковой, но отказался сообщать подробности.

"Как правило, когда я посещаю Офис президента или какие-то другие места, Кабинет министров или министерства - ну, есть какие-то вещи, которые напоказ не делаются, и о них говорить нельзя. Ошибка журналистов, что каждый депутат или каждый посетитель должен о них говорить", - сказал депутат.

На уточнение относительно темы его встречи с Подоляком относительно "духовных потребностей общества", как о том говорилось в ответе пресс-службы ОПУ, он ответил: "Да. Вам же все уже ответили. Я знаю".

Также Новинский объяснил, почему выезжал с территории Офиса на автомобиле с так называемыми знаками прикрытия: "Я ни от кого не скрываюсь. Я просто приехал с одним товарищем - и потом на этой машине выехал. Вот и все".

"Схемы" отмечают, что буквально за неделю до этого непубличного визита Новинского в ОПУ президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции вновь провозгласил курс на деолигархизацию и анонсировал соответствующий законопроект.

В последствии его текст был опубликован на сайте Верховной Рады, где указано, что должностные лица должны будут отчитываться о встрече с представителями крупного бизнеса.

Позже на уточнение, не противоречит визит Новинского в Офис президента президентскому курсу, в пресс-службе сказали, что "на указанной встрече не было лиц, уполномоченных на принятие государственных решений, поэтому оснований для каких-либо предположений относительно нарушений действующей политики нет".

Как сообщалось, согласно рейтингу самых богатых украинцев по версии журнала "Forbes Украина", Новинский занимает 8-ю строчку с состоянием $1,4 млрд.