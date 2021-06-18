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Данилов сравнил ситуацию в ОРДЛО с концлагерем и ответил России по поводу выборов

Данилов сравнил ситуацию в ОРДЛО с концлагерем и ответил России по поводу выборов
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф

Ситуация в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей сравнима с концлагерем, и пока они находятся под влиянием и контролем Российской Федерации, проводить выборы там нельзя.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг, 17 июня, вечером.

"Если говорить о ситуации относительно Минских договоренностей, то могу сказать, что то, в каком виде они есть — это полный абсурд. Неудивительно, когда граждане Украины начинают нам кричать: "Давайте быстро выполнять Минские договоренности". Скажите, пожалуйста, как в концлагере можно провести выборы?", - сказал он.

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Данилов напомнил, что в настоящее время часть территории Донбасса оккупирована, находится под влиянием Российской Федерации, руководство которой находится на территории Донецкой и Луганской областей, назначается там, приезжает оттуда.

"Офицеры Российской Федерации, генералы Российской Федерации, оружие Российской Федерации — известно это всем", - сказал секретарь СНБО.

"Поучают: "нам не надо говорить правду о наших партнерах". Если мы не будем говорить правду в глаза, если мы не будем называть вещи своими именами — нас никто не будет уважать", — подчеркнул Данилов.

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Как сообщалось, Данилов заявил, что ВСУ может освободить оккупированный Донбасс, однако у данного решения слишком высокая цена.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 327

Все по теме:

Выборы, Россия, Донбасс, Влияние, Войска, Концлагерь, ОРДЛО, Алексей Данилов.
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