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Российский экономист Илларионов сравнил Зеленского с Черчиллем
Российский экономист Илларионов сравнил Зеленского с Черчиллем

Российский экономист Илларионов сравнил Зеленского с Черчиллем

Российский экономист Илларионов сравнил Зеленского с Черчиллем
15:57 Сегодня Телеграф

Уровень понимания угроз российской агрессии президентом Украины Владимиром Зеленским и его администрацией стал "несопоставимо выше, чем это было раньше", и он выбрал путь сопротивления.

Такое мнение высказал российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, обнародованном в пятницу, 18 июня.

Илларионов отметил, что этой весной и летом риски широкомасштабного наступления России на Украину серьезно возросли, и у Зеленского это понимают. По его мнению, властям Украины и далее следует обращать все возможное внимание на укрепление обороноспособности страны.

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Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Украине помогают другие страны – Польша, страны Балтии, Нидерланды, Канада, в какой-то степени США, – "главный фронт пролегает внутри страны, главный фронт – это позиция украинцев".

Илларионову также очень понравилось, что Зеленский повторил слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в частности, его знаменитой речи, которая называется "Мы будем драться на пляжах".

"Речь, которая была произнесена им в британском парламенте, по-моему, в начале июня 1940 года. Черчилль сказал: "Мы будем драться на пляжах, мы будем драться на дюнах, мы будем драться на улицах, мы будем драться за каждый дом. И даже в тот момент, который, я думаю, никогда не произойдет, – если все же нам придется уступить часть острова или даже весь остров оккупации, нам придется эвакуироваться, – мы никогда не сдадимся", – процитировал российский экономист.

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При этом он обратил внимание, что Зеленский повторил слова Черчилля о том, что "мы никогда не сдадимся" и, следовательно, он выбрал "путь Черчилля" – путь сопротивления.

"Зеленский выбрал путь Черчилля. Зеленский выбрал путь (маршала Финляндии Карла Густава – ред.) Маннергейма. Зеленский выбрал путь сопротивления. Это важнейшее решение, которое принял он и никто другой. Он принял это решение, осознавая ответственность за страну и за каждый свой шаг. И за это решение", – сказал Илларионов.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Россия, Угроза, Ответственность, Агрессия, Сопротивление, Владимир Зеленский, Уинстон Черчилль, Андрей Илларионов.
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