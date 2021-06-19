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У Байдена ответили по поводу "заморозки" военной помощи Украине

У Байдена ответили по поводу "заморозки" военной помощи Украине
07:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Белом доме прокомментировали информацию о приостановке военной помощи Украине и назвали  сведения "нонсенсом".

Такое заявление сделала пресс-секретаря Джен Псаки. Оно обнародовано на сайте Белого дома.

"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, - это нонсенс...Как президент Байден прямо сказал президенту Путину, мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила Псаки.

В администрации также напомнили, что на прошлой неделе США предоставили пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов. Теперь в США, как сообщается, предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности.

Стоит отметить, что ранее издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Белый дом приостановил военную помощь Украине на 100 млн долларов. Издание отмечало, что такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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США, Помощь, Белый дом, Джо Байден.
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