Венгерский министр устроил новую провокацию против Украины в ПАСЕ, припомнив скандал с "Миротворцем"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который ранее попал в чистилище "Миротворца", заявил в ПАСЕ, что венгерским политикам, входящим в базу (и ему, соответственно, тоже, - Авт.), грозит расправа.

Об этом он заявил во время дебатов.

"Миротворец – список врагов, которые должны быть наказаны, - пояснил он членам ПАСЕ. - Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться".

По словам Сийярто, якобы "Миротворец" создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, происхождением из Берегово, которая была избрана в ЕП в венгерской квоте.

"Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена", - добавил министр.

Напомним, сам Сийярто попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец" за "вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине и участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины".