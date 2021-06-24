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После закрытого совещания СНБО Данилов пригрозил находящимся под санкциями США украинцам

После закрытого совещания СНБО Данилов пригрозил находящимся под санкциями США украинцам
Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф скриншот

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание, которое будет касаться санкций против граждан Украины из списков США.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после закрытого совещания Совета в четверг, 24 июня, слова которого приводит телеканал "Украина 24" в своем Telegram-канале.

По словам Данилова, есть 134 гражданина Украины, которые внесены в санкционный список США.

"Имеем о 110 граждан Украины, которые находятся под санкциями США в связи с нашей территориальной целостностью", - сказал секретарь СНБО, уточнив. Что речь идет о лицах, которые непосредственно причастны к событиям в Крыму.

"Есть девять лиц, граждан Украины, которые получили санкции США за непосредственно вмешательство в выборы на территории Соединенных Штатов", - продолжил он.

Данилов также добавил, что из этих 134 лиц еще есть люди, которые попали под санкции за киберпреступления и по "закону Магнитского".

"По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение и через определенный промежуток времени будет проведено заседание СНБО и при необходимости будет принято соответствующее решение нашего Совета  относительно этих людей – санкций со стороны Украины", - анонсировал Данилов.

При этом он отказался назвать фамилии этих лиц.

Он также сообщил, что были выявлены значительные недостатки в работе Государственной миграционной службы Украины, из-за которой паспорта гражданина Украины получили лица, которые не имеют на это права.

Данилов рассказал, что на заседании СНБО были предоставлены конкретные примеры, когда граждане других стран, проживающие за пределами Украины и занимающие там какие-либо должности "каким-то способом получили паспорта Украины".

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Как передает агентство "Интерфакс-Украина", Данилов также анонсировал прибытие 29 июня в Украину специалистов, которые занимаются санкционной политикой США для проведения консультаций с СНБО Украины относительно сотрудничества в сфере санкционной политики.

"29 числа специалисты из Соединенных Штатов, которые непосредственно занимаются процедурой санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились... 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать", - сказал секретарь Совета.

Как сообщалось, ранее 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против физических и юридических лиц, в том числе в отношении олигарха Дмитрия Фиршата и российского бизнесмена Павла Фукса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 315

Все по теме:

Украина, США, Санкции, СНБО, Список, Граждане, Алексей Данилов.
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