Стало известно, что дает Украине подписанный договор о "совместном небе" с ЕС

Совет ЕС одобрил к подписанию соглашение с Украиной об общем воздушном пространстве. Ожидается, что такое решение позволит украинцам покупать авиабилеты по более низким ценам.

О других преимуществах сделки рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль.

"Соглашение об общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выиграют украинские пассажиры и авиакомпании", - сообщил он.

По словам Шмыгаля, украинские путешественники получат больше возможностей для выбора авиарейсов, а также новые маршруты и более качественные перевозки.

Ориентировочно, документ будет подписан осенью 2021 года. Он является одним из пяти документов о расширении безвиза с ЕС.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с вопросом о членстве нашей страны в ЕС и НАТО.

В ответ, оба кандидата на этот пост заявили, что о членстве в НАТО и ЕС говорить пока рано.