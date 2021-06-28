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Стало известно, что дает Украине подписанный договор о "совместном небе" с ЕС

Стало известно, что дает Украине подписанный договор о "совместном небе" с ЕС
16:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Совет ЕС одобрил к подписанию соглашение с Украиной об общем воздушном пространстве. Ожидается, что такое решение позволит украинцам покупать авиабилеты по более низким ценам. 

О других преимуществах сделки рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль. 

"Соглашение об общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выиграют украинские пассажиры и авиакомпании", - сообщил он. 

По словам Шмыгаля, украинские путешественники получат больше возможностей для выбора авиарейсов, а также новые маршруты и более качественные перевозки. 

Ориентировочно, документ будет подписан осенью 2021 года. Он является одним из пяти документов о расширении безвиза с ЕС. 

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с вопросом о членстве нашей страны в ЕС и НАТО. 

В ответ, оба кандидата на этот пост заявили, что о членстве в НАТО и ЕС говорить пока рано

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ЕС, Безвиз, Денис Шмыгаль.
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