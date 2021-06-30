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"Слуга народа" передумала проводить заседание фракции, на котором хотела обсуждать олигархов, - источник

"Слуга народа" передумала проводить заседание фракции, на котором хотела обсуждать олигархов, - источник
12:27 Сегодня Телеграф

"Слуга народа" не будет проводить собрание фракции, которое планировалось на вечер среды, 30 июня.

На фракции собирались обсуждать законопроект 5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов". Об этом "Телеграфу" сообщили собеседники в партии.

"Формально - там до вечера заседания комитетов, в том числе, по национальной безопасности, на котором будут рассматривать этот законопроект. Но вообще, голоса за него в первом чтении наши ("Слуга народа". - Авт.) и так дадут, это же президентский законопроект",- комментирует собеседник в парламенте.

На четверг президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады, на котором планируется рассмотреть, в частности и законопроект "Про предотвращение угрозам национальной безопасности, связанное с чрезмерным влиянием особ, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" и принятие его в первом чтении.

В среду также планируется рассмотрение законопроекта профильным комитетом по вопросам национальной безопасности.

Судя по переписке в партийном чате ОПЗЖ, нардепы этой политической силы не собираются приходить на внеочередное заседание Рады, на котором будет рассматриваться президентский законопроект об олигархах.

"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Слуга народа, Закон об олигархах.
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