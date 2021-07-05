Скачать
Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез
В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез
Россия шантажирует и угрожает странам из-за Украины: в МИД рассказали подробности
Россия шантажирует и угрожает странам из-за Украины: в МИД рассказали подробности
Украинцам не нравится путь, которым Зеленский ведет страну: результаты опроса (инфографика)
Украинцам не нравится путь, которым Зеленский ведет страну: результаты опроса (инфографика)
Секретарь СНБО Данилов нарушив закон, обнародовав засекреченную информацию, - Нацполиция
Секретарь СНБО Данилов нарушив закон, обнародовав засекреченную информацию, - Нацполиция

Секретарь СНБО Данилов нарушив закон, обнародовав засекреченную информацию, - Нацполиция

Секретарь СНБО Данилов нарушив закон, обнародовав засекреченную информацию, - Нацполиция
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф

Нацполиция засекретила данные инфографика-презентации "Динамика противодействия распространению преступного влияния" уже после того, как его публично показал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом можно судить из ответа на запрос журналистов "Українських Новин".

"По фактическому содержанию, график "Динамика противодействия распространению преступного влияния" содержит информацию, которая в соответствии с подпунктами 9 и 12 пункта 1 Перечня сведений, является информацией с ограниченным доступом, которая не может быть предоставлена на Ваш запрос, поэтому не подлежит разглашению", - сказано в ответе на просьбу журналистов о доступе к информации, использованной в инфографике-презентации.

Все уже договорено: как Рада собирается расширять полномочия Зеленского и контролировать олигархов

Учитывая, что Алексей Данилов 4 июня публично демонстрировал этот инфографик, не учтя режим доступа к этой информации, он нарушил закон.

Отметим, что копию данных из инфографика-презентации изначально не предоставил и СНБО, сославшись на тот факт, что "владельцем данных, изложенных в виде графика-презентации "Динамика противодействия распространению преступного влияния", является Министерство внутренних дел Украины".

Ответ журналистов

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский ввел действие решение СНБО от 18 июня, которыми вводятся санкции в отношении трех физических лиц, а также 55 финансовых организаций – российских банков и платежных систем.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 177

Все по теме:

Санкции, СНБО, Нацполиция, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Догнали и толпой избили лежачего: на Контрактовой площади в Киеве произошла жестокая драка (видео)
02 В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб пограничник (фото, видео)
03 Жестокое убийство в Одессе: задержаны все четверо молодых преступников (фото)
04 В Днепре на оживленной улице воровки украли у девушки кошелек и распылили ей в лицо перцовый баллончик (видео)
05 В Англии возмущены дерзкой "выходкой" Ярмоленко: но что же произошло на самом деле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Житомирщине подростки позабавились пневматической винтовкой: 11-летний мальчик оказался на операционном столе
На Житомирщине подростки позабавились пневматической винтовкой: 11-летний мальчик оказался на операционном столе
В Донецке подростки &quot;осквернили&quot; и сожгли футболку с &quot;гербом ДНР&quot;: как их наказали
В Донецке подростки "осквернили" и сожгли футболку с "гербом ДНР": как их наказали
В Раде хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу: проект постановления уже зарегистрировали
В Раде хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу: проект постановления уже зарегистрировали
Коронавирус убил Владимира Меньшова
Коронавирус убил Владимира Меньшова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь