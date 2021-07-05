Секретарь СНБО Данилов нарушив закон, обнародовав засекреченную информацию, - Нацполиция

Нацполиция засекретила данные инфографика-презентации "Динамика противодействия распространению преступного влияния" уже после того, как его публично показал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом можно судить из ответа на запрос журналистов "Українських Новин".

"По фактическому содержанию, график "Динамика противодействия распространению преступного влияния" содержит информацию, которая в соответствии с подпунктами 9 и 12 пункта 1 Перечня сведений, является информацией с ограниченным доступом, которая не может быть предоставлена на Ваш запрос, поэтому не подлежит разглашению", - сказано в ответе на просьбу журналистов о доступе к информации, использованной в инфографике-презентации.

Учитывая, что Алексей Данилов 4 июня публично демонстрировал этот инфографик, не учтя режим доступа к этой информации, он нарушил закон.

Отметим, что копию данных из инфографика-презентации изначально не предоставил и СНБО, сославшись на тот факт, что "владельцем данных, изложенных в виде графика-презентации "Динамика противодействия распространению преступного влияния", является Министерство внутренних дел Украины".

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский ввел действие решение СНБО от 18 июня, которыми вводятся санкции в отношении трех физических лиц, а также 55 финансовых организаций – российских банков и платежных систем.