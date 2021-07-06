Инициатива должна исходить от Украины: генерал рассказал, как закончить войну на Донбассе

Украина сможет выйти на путь разрешения военного конфликта лишь в процессе "больших переговоров" с привлечением Евросоюза, США и России.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Николай Маломуж.

Он отметил, что для решения конфликта на Донбассе Украине стоит сформировать четкие предложения и жесткие аргументы, при этом инициативу надо брать именно Киеву.

"То же реальное снятие напряжения на Донбассе, отработка международных механизмов по его возврату Украине – с перекрытием границ международных контингентом, нахождение на тех территориях высоких групп международного уровня, четкий механизм демилитаризации, восстановления. А уж затем - решение вопросов выборов и так далее", - сказал он, добавив, что для того, чтобы это сработало необходимо заинтересовать в этом Россию.

По его словам, стоит подключить к решению этой проблемы профессионалов высокого уровня, которые понимают, какими темами можно заинтересовать России, ЕС или других крупных игроков.

Вместе с тем, Маломуж признает, что такой команды у Украины нет, а потому аргументы выглядят как тезисы или призывы без конкретных программ.

Больше о том, как Путин вносит раздор в единство ЕС и НАТО, а также "сдает" ли Запад Украину, читайте в полной версии интервью Маломужа "Телеграфу".