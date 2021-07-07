СНБО ввела санкции против сотни украинцев, и это еще не конец

СНБО ввел санкции против 100 из 134 граждан Украины, которые находятся в санкционном списке США, и в дальнейшем ограничительные меры могут быть введены и против других фигурантов этого списка.

Об этом в рамках интервью "24 каналу" высказался секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отмечается, что на сегодняшний день США ввели санкции против 134 украинцев, и 130 из них уже проверили - трое умерли, но 127 "живы и здоровы", и против сотни из них Украина ввела санкции.

"Относительно остальных, мы получаем дополнительную информацию от партнеров", - говорит секретарь СНБО.

Ранее в июне Данилов заявил, что СНБО планирует проверить этих людей, и санкции против них было решено ввести на последнем заседании.

Как сообщал "Телеграф", среди фигурантов санкционного списка США находится и олигарх Игорь Коломойский.