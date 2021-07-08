В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА

Партия "Слуга народа" продолжает поиск кандидатов на должность главы Киевской городской государственной администрации вместо Виталия Кличко, которого в Офисе президента хотят сместить с этой должности.

Ранее, по словам источников в партии и в команде Кличко, рассматривался первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба, близкий к главе ОП Андрею Ермаку, но позже от этой идеи отказались, так как ищут на замену "более сильного и яркого кандидата".

"Сейчас ищем яркого кандидата, которого можно было бы поставить в противовес Кличко. Желательно, чтобы это был юрист. Пара таких кандидатов уже есть, но все будет зависеть от Кличко: насколько он будет договороспособным. Если будет идти нам на встречу, то ещё отсрочим эту идею", – комментирует "Телеграфу" источник в руководстве партии "Слуга народа".

По словам ещё одного собеседника, одним из кандидатов на сейчас рассматривается народный депутат и глава Киевской ячейки партии Леся Забуранная, которая заменила на этом посту нардепа Николая Тищенко.

Сама Забуранная в комментарии "Телеграфу" не подтвердила и не опровергла информацию о том, что она один из кандидатов на пост главы КГГА.

"Это решение должно приниматься командой. Действительно, сегодня происходит подбор наиболее эффективного кандидата на замещение должности главы КГГА. Но мы подходим сейчас к этому командно", – сказала депутат.

Также, среди возможных кандидатов называли народного депутата Юлию Гришину, которая входит в окружение Андрея Ермака.

"Она юрист и она прислушивается к Ермаку, часто приходит на встречи в ОП", – комментирует источник издания.

В "Ударе" в ответ на запрос "Телеграфа" заявили, что, по их мнению, главой КГГА может быть только законно избранный киевлянами мэр, которым на сегодняшний день является Виталий Кличко.

"Эта позиция неоднократно подтверждалась решениями Конституционного суда. Не думаю, что в ОП хотят нарушать Закон Украины. Поэтому считаем, что правильнее всего вести дискуссию между центральной и столичной властью в конструктивной плоскости развития столицы и местного самоуправления в целом", – прокомментировал "Телеграфу" глава исполкома партии "УДАР" Артур Палатный.

Ранее "Телеграф" уже писал о конфликте между Кличко и Банковой. Тогда источники в Офисе президента утверждали, что обыски в КГГА и у политических партнёров Кличко вызваны коррупцией и активизацией мэра столицы на политическом поприще, его возможным участием в президентской кампании.

У самого же Кличко это называли давлением Ермака из-за желания получить своего главу КГГА.